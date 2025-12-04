Leader of anti-Resistance militias in Gaza killed

Hamas ambush killed leader of Israeli-backed militia in Gaza Yasser Abu Shabab, Al Manar reported, citing Israeli media.
MNA
TEHRAN, Dec. 04 (MNA) – According to a local report from Gaza, Yasser Abu Shabab—a figure described as the ringleader of anti-resistance factions—has been killed.
