Dec 4, 2025, 4:30 PM

Leader of anti-Resistance militias in Gaza killed

TEHRAN, Dec. 04 (MNA) – According to a local report from Gaza, Yasser Abu Shabab—a figure described as the ringleader of anti-resistance factions—has been killed.

Hamas ambush killed leader of Israeli-backed militia in Gaza Yasser Abu Shabab, Al Manar reported, citing Israeli media.

Hamas is yet to comment on the reports.

    Latest News