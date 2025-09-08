  1. Sports
Sep 8, 2025, 10:27 AM

Iranian National Wushu Team grabs 10 medals in Brazil

TEHRAN, Sep. 08 (MNA) – Iran’s National Wushu Team with 10 medals finished second at 2025 17th World Wushu Championships (WWC), held in Brasília from August 31 September to 7, 2025.

Iranian national wushu team received 10 medals in male and female Sanda and Taolu categories.

Iran won 6 gold, 2 silver, and 2 bronze medals in these competitions.

China with 16 medals ranked first, and Malaysia and Hong Kong ranked third and fourth, respectively.

Zahra Kiani, Sedigheh Daryaei, Soheila Mansourian, Shahrbanoo Mansourian, Erfan Moharrami, and Mehdi Moradi won gold medals.

Shoja Panahi and Mohsen Mohammadeseifi won silver medals, and Shahin Banitalebi and Soheil Mousavi won bronze medals for Iran.

