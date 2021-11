Iran freestyle team 2nd in 2021 U23 World Wrestling C'ships

Russia captured the title with 145 points while Iran finished second with 140. The surprise came at the third position which went to Armenia who had 114 points.

Iran's Amirali Azarpira won a gold medal in the competition in the 97kg weight class.

Mohammad Sadegh Firouzpour and Sajad Gholami won two silver medals in the 74kg and 86kg, respectively and five Iranian wrestlers Ahmad Mohammadnejad (57kg), Aliakbar Fazli (70kg), Ali Savadkouhi (79kg), Amirhossein Firouzpour (92kg) and Mehdi Hashemi (125kg) won a bronze medal in the campaign which was held in Belgrade, Serbia.



RESULTS:



57kg

GOLD: Aliabbas RZAZADE (AZE) df Bekbolot MYRZANAZAR UULU (KGZ), 7-6



BRONZE: Manvel KHNDZRTSYAN (ARM) df Saurabh IGAVE (IND), 10-0

BRONZE: Ahmad MOHAMMADNEZHADJAVAN (IRI) df Dzmitry SHAMELA (BLR), 3-2



61kg

GOLD: Arsen HARUTYUNYAN (ARM) df Artur CHEBODAEV (RUS), 11-7



BRONZE: Assyl AITAKYN (KAZ) df Gamzatgadzhi KHALIDOV (HUN), 3-3

BRONZE: Narankhuu NARMANDAKH (MGL) df Christopher CANNON (USA), 10-0



65kg

GOLD: Georgios PILIDIS (GRE) df Ibragim ABDURAKHMANOV (RUS), 4-3



BRONZE: Ziraddin BAYRAMOV (AZE) df Stilyan ILIEV (BUL), 10-0

BRONZE: Cavit ACAR (TUR) df Hrachya MARGARYAN (ARM), 4-2



70kg

GOLD: Ernazar AKMATALIEV (KGZ) df Vazgen TEVANYAN (ARM), 10-2



BRONZE: Aliakbar FAZLIKHALILI (IRI) df Murad EVLOEV (AZE), 5-4

BRONZE: Nicolai GRAHMEZ (MDA) df Cuneyt BUDAK (TUR), 5-2



74kg

GOLD: Chermen VALIEV (RUS) df Mohmmadsadegh FIROUZPOURBANDPEI (IRI), 7-6



BRONZE: Temuri BERUASHVILI (GEO) df Vasile DIACON (MDA), 3-3

BRONZE: Hrayr ALIKHANYAN (ARM) df Simon MARCHL (AUT), 10-0



79kg

GOLD: Magomed MAGOMAEV (RUS) df Ramazan SARI (TUR), 4-4



BRONZE: Ali SAVADKOUHI (IRI) df Ashraf ASHIROV (AZE), 8-2

BRONZE: Arman AVAGYAN (ARM) df Goga MAMIAURI (GEO), 4-4



86kg

GOLD: Mukhammed ALIIEV (UKR) df Sajjad GHOLAMI (IRI), 11-4



BRONZE: Lars SCHAEFLE (GER) df Zagid KARIMOV (RUS), 3-0

BRONZE: Ivars SAMUSONOKS (LAT) df Emre CIFTCI (TUR), 5-2



92kg

GOLD: Osman NURMAGOMEDOV (AZE) df Azamat ZAKUEV (RUS), 4-2



BRONZE: Amirhossein FIROUZPOURBANDPEI (IRI) df Johannes MAYER (GER), 10-0

BRONZE: Erhan YAYLACI (TUR) df Rustam SHODIEV (UZB), via fall



97kg

GOLD: Amirali AZARPIRA (IRI) df Radu LEFTER (MDA), 7-3



BRONZE: Danylo STASIUK (UKR) df Milan KORCSOG (HUN), 4-2

BRONZE: Jonathan AIELLO (USA) df Vasil PAULIUCHENKA (BLR), 13-2



125kg

GOLD: Anthony CASSIOPPI (USA) df Azamat KHOSONOV (GRE), via fall



BRONZE: Seyedmehdi HASHEMIJOUYBARI (IRI) df Mohit GREWAL (IND), 6-3

BRONZE: Saipudin MAGOMEDOV (RUS) df Martin SIMONYAN (ARM), 10-0

