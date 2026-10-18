Araghchi holds talks with Iraqi PM in Baghdad

Iranian Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi met Iraqi Prime Minister Ali Falih al-Zaidi in Baghdad during his visit to the Iraqi capital.
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MNA
TEHRAN, Oct. 18 (MNA) – Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi held talks with Iraqi Prime Minister Ali Falih al-Zaidi during a visit to Baghdad.
Iranian Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi met Iraqi Prime Minister Ali Falih al-Zaidi in Baghdad during his visit to the Iraqi capital.
News ID 248662
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