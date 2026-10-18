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Oct 18, 2026, 7:39 AM

Araghchi holds talks with Iraqi PM in Baghdad

Araghchi holds talks with Iraqi PM in Baghdad

TEHRAN, Oct. 18 (MNA) – Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi held talks with Iraqi Prime Minister Ali Falih al-Zaidi during a visit to Baghdad.

Iranian Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi met Iraqi Prime Minister Ali Falih al-Zaidi in Baghdad during his visit to the Iraqi capital.

No further details on the talks were immediately available.

MNA

News ID 248662

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