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Aug 11, 2026, 6:53 PM

Araghchi receives Pakistani interior minister

Araghchi receives Pakistani interior minister

TEHRAN, Aug. 11 (MNA) – Foreign Minister Abbas Araghchi received visiting Pakistan's Interior Minister Syed Mohsin Naqvi and his accompanying delegation for a meeting in Tehran on Tuesday.

Naqvi arrived in Tehran for talks with Iranian officials on Tuesday.

After meeting with his Iranian counterpart Eskandar Momeni, he was received for meetings with Foreign Minister Abbas Araghchi and President Masoud Pezeshkian.

MNA

News ID 246913

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