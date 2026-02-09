Iran’s Greco-Roman team win 2026 Zagreb Open

The Iranian wrestlers won three gold medals and four bronzes in the even held at the Arena Zagreb in Zagreb, Croatia, Tehran Times reported.
Iran won the title with 125 points, followed by Uzbekistan (120) and Kazakhstan (108).
RESULTS
55kg
GOLD: Hajiali HOSSEINVAND (IRI) df. Ikhtiyor BOTIROV (UZB), 2-0
BRONZE: Omer RECEP (TUR) df. Arsen ZHUMA (KAZ), 8-0
BRONZE: Poya DAD MARZ (IRI) df. LALIT (IND), 5-3
60kg
GOLD: Koto GOMI (JPN) df. Alisher GANIEV (UZB), 10-0
BRONZE: Amangali BEKBOLATOV (KAZ) df. Yu SHIOTANI (JPN), 1-1
BRONZE: Yerbol KAMALIYEV (KAZ) df. Sajjad ABBASPOUR (IRI), via fall
63kg
GOLD: Erfan JARKANI (IRI) df. CHETAN (IND), 8-4
BRONZE: Vitalie ERIOMENCO (MDA) df. Khusniddin OLIMBOEV (UZB), 6-1
BRONZE: Meysam DALKHANI (IRI) df. Dastan ZARLYKHANOV (KAZ), 8-0
72kg
GOLD: Moustafa ALAMELDIN (EGY) df. Nika BROLADZE (GEO), 4-1
BRONZE: Almatbek AMANBEK (KAZ) df. Abror ATABAEV (UZB), 3-3
BRONZE: Shakhzod KUCHKOROV (UZB) df. Alejandro SANCHO (USA), 11-0
77kg
GOLD: Ali OSKOU (IRI) df. Zoltan LEVAI (HUN), 9-1
BRONZE: Robert FRITSCH (HUN) df. Temuri ORJONIKIDZE (GEO), 4-0
BRONZE: Abdullo ALIEV (UZB) df. Stoyan KUBATOV (BUL), 1-1
82kg
GOLD: Yuksel SARICICEK (TUR) df. Mihail BRADU (MDA), 5-0
BRONZE: Reza MOKHTARI (IRI) df. Beka MELELASHVILI (USA), 10-1
BRONZE: Ibragim MAGOMADOV (KAZ) df. Jesse PORTER (USA), 7-2
97kg
GOLD: Alex SZOKE (HUN) df. Islam YEVLOYEV (KAZ), 4-0
BRONZE: Hadi SEYDI AVENDI (IRI) df. Iussuf MATSIYEV (KAZ), 1-1
BRONZE: Giorgi MELIA (GEO) df. Mihail KAJAIA (SRB), 2-1
130kg
GOLD: Riza KAYAALP (TUR) df. Cohlton SCHULTZ (USA), 7-1
BRONZE: Darius VITEK (HUN) df. Artur SARKISJAN (CZE), 1-1
BRONZE: Olzhas SYRLYBAY (KAZ) df. Rati TALIKISHVILI (GEO), 6-1
MNA
Your Comment