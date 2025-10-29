Servicemen of Russia’s battlegroups East and Center have captured a total of 21 populated areas in the Dnepropetrovsk Region this year, according to TASS calculations based on the Russian Defense Ministry’s daily bulletins.
Battlegroup Center’s forces captured Dachnoye (on July 7), Filiya (on August 24), and Ivanovka (on October 22).
Meanwhile, battlegroup East captured Maliyevka (on July 26), Yanvarskoye (on August 5), Voronoye (on August 16), Novogeorgiyevka (on August 20), Zaporozhskoye (on August 29), Novoselovka (on September 4), Khorosheye (on September 7), Sosnovka (on September 11), Novopetrovskoye (on September 12), Novonikolayevka (on September 13), Berezovoye (on September 20), Kalinovskoye (on September 22), Stepovoye (on September 27), Verbovoye (on October 1), Alexeyevka (on October 15), Privolye (on October 17), Pershotravnevoye (on October 24), and Yegorovka (on October 27).

