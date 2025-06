Team Melli defeated India 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) to win the title on Wednesday.

The 2025 CAVA Men’s Nations League Dream Team is as follows:

Middle Blockers: John Joseph E J (India), Ashwal Rai (India)

Outside Hitters: Boris Kempa (Kazakhstan), Murad Jehan (Pakistan)

Opposite Spiker: Ali Hajipour (Iran)

Setter: Ali Ramezani (Iran)

Libero: Mehran Tavana (Iran)

MVP: Ali Hajipour (Iran)

