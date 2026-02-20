  1. Sports
Feb 20, 2026, 11:08 AM

Iran’s women’s football team announced for 2026 AFC Asian Cup

TEHRAN, Feb. 20 (MNA) – Iran’s women’s football team head coach Marzieh Jafari has called up 25 players for the 2026 AFC Women’s Asian Cup.

The competition will begin on March 1 and will run until March 21 in Australia.

Team Melli are drawn in Group A along with Australia, South Korea, and the Philippines, according to Tehran Times. 

Match Schedule for Iran

March 2
South Korea vs. Iran – Gold Coast Stadium

March 5
Iran vs. Australia – Gold Coast Stadium

March 8
Iran vs. Philippines – Gold Coast Stadium

Squad:

Fatemeh Shaban, Fatemeh Makhdoomi, Mohaddeseh Zolfi, Atefeh Imani, Zahra Pourheydar, Fatemeh Amineh Borazjani, Melika Motevalli, Atefeh Ramazanizadeh, Fatemeh Pasandideh, Sara Didar, Rozhin Tamrian, Afsaneh Chatrenoor, Zahra Sarbali, Golnoush Khosravi, Mona Hamoudi, Maryam Dini, Shahnaz Jafarizadeh, Raha Yazdani, Mahnaz Rezazadeh, Zahra Khajavi, Sana Sadeghi, Zahra Ahmadizadeh, Zahra Ghanbari, Kosar Anbari, and Maryam Yektaei

