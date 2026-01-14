  1. Politics
Marzieh Jafari names Iran’s women’s football team squad

TEHRAN, Jan. 14 (MNA) – Iran’s women’s football team head coach Marzieh Jafari called up 30 players to the National Team.

The Iranian team will hold a training camp for the 2026 AFC Women’s Asian Cup to be held in Australia, Tehran Times has reported.

Squad:
Kosar Kamali, Fatemeh Shaban, Fatemeh Makhdoumi, Mohadesseh Zolfi, Atefeh Imani, Zahra Pourheydar, Negin Naghdi, Nazanin Mardani, Fatemeh Amini Borazjani, Melika Motevalli, Atefeh Ramezanizadeh, Fatemeh Pasandideh, Sara Didar, Rozhin Tamrian, Afsaneh Chatre Nour, Mina Nafei, Zahra Sarbali, Golnoush Khosravi, Mona Hamoudi, Shabnam Behesht, Fatemeh Adeli, Zahra Khajavi, Sana Sadeghi, Zahra Ahmadizadeh, Zahra Ghanbari, Mahnaz Rezazadeh, Somayeh Esmaeili, Kosar Anbari, Yasna Jafari, Behnaz Taherkhani

