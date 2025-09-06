  1. Sports
Sep 6, 2025, 4:39 PM

Piazza names Iran squad for 2025 World Championship

TEHRAN, Sep. 06 (MNA) – Roberto Piazza has named his 14-man team for the 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship.

Amin Esmaeilnezhad missed the Championship after sustaining an ankle injury during Iran’s training camp in Doha.

Team Melli are been drawn in Pool A along with Egypt, Tunisia, and the Philippines, according to Tehran Times. 

The competition will be held in Pasay, the Philippines from Sept. 12 to 28.

Squad:

  • setters: Ali Ramezani, Arshia Behnezhad
  • Opposites: Bardia Saadat, Ali Hajipour
  • Outside hitters:  Morteza Sharifi, Amirhossein Esfandiar, Ehsan Daneshdoust, Poriya Hossein Khanzadeh, Ali Haghparast
  • Middle blockers: Mohammad Valizadeh, Yousef Kazemi, Eisa Naseri
  • Liberos: Mohammadreza Hazratpour, Arman Salehi

MNA

News ID 236165

