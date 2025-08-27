  1. Sports
Aug 27, 2025, 1:35 PM

Iran team announced for 2025 CAFA Nations Cup

TEHRAN, Aug. 27 (MNA) – Iran football coach Amir Ghalenoei has announced his 27-man team for the 2025 CAFA Nations Cup.

The national Iranian team will commence the campaign on Aug. 29 with a match against Afghanistan. The Persians will also meet India and Tajikistan on Sept. 1 and 4, respectively in Group B, a report by Tehran Times reported.

Group A consists of Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Oman.

The tournament will begin on Aug. 29 and continue until Sept. 8 in Tajikistan and Uzbekistan.

The squad names of the players are as follows:

Goalkeepers:
Payam Niazmand (Persepolis), Ahmad Gohari (Paykan), Nima Mirzazad (Mes)

Defenders:
Amin Hazbavi (Sepahan), Aref Aghasi (Esteghlal), Hossein Kananizadegan (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Aria Yousefi (Sepahan), Ramin Rezaeian (Esteghlal), Omid Noorafkan (Sepahan), Mohammad Naderi (Tractor)

Midfielders:
Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Khodabandelou (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (?), Mohammad Mohebbi (Rostov), Mehdi Hashemnejad (Tractor), Alireza Koushki (Esteghlal), Mohammadmehdi Mohebbi (Kalba), Mehdi Tikdari (Gol Gohar), Mehran Ahmadi (Esteghlal)

Forwards:
Mehdi Taremi (Inter Milan), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shariyar Moghanlou (Kalba), Ali Alipour (Persepolis), Majid Aliyari (Sepahan)

