Morteza Ahmadi Al Hashem
1 March 2026 - 17:36

By: Amir Mohammad Pirani

People in Qom condemn US-Israeli aggression against Iran

QOM, Mar. 01 (MNA) – People in Qom denounced the US-Israeli aggression against Iranian territory.

      

