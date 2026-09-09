https://en.mehrnews.com/news/247586/ Sep 9, 2026, 8:57 AM News ID 247586 Video Video Sep 9, 2026, 8:57 AM VIDEO: Jordanians celebrate as Iranian missiles hit US bases TEHRAN, Sep. 09 (MNA) – Jordanians celebrate as Iranian missiles streak toward US bases. Download 4 MB News ID 247586 Morteza Ahmadi Al Hashem کپی شد Related News VIDEO: Iran fires salvoes of missiles at US bases in region Iran strikes US warships carrying cruise missiles VIDEO: Iran missiles hit US Muwaffaq Salti airbase in Jordan IRGC strikes US fighter jet hangars in Jordan Iran launches missile attacks on US bases in Jordan, Bahrain Tags Iranian Missiles Missile Attack Jordan Ballistic Missile US-Israeli aggression on Iran
Your Comment