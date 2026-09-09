  1. Video
Sep 9, 2026, 8:57 AM

VIDEO: Jordanians celebrate as Iranian missiles hit US bases

VIDEO: Jordanians celebrate as Iranian missiles hit US bases

TEHRAN, Sep. 09 (MNA) – Jordanians celebrate as Iranian missiles streak toward US bases.

Download 4 MB

    

News ID 247586
Morteza Ahmadi Al Hashem

Related News

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    Most Viewed