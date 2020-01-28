Qatari Emir accepts PM resignation

Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani replaces PM Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani.
Qatar's Emir has appointed via decree a new prime minister, according to state media.
MNA/PR
TEHRAN, Jan. 28 (MNA) – Qatar News Agency reported on Tuesday that Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani had accepted the resignation of Prime Minister Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani.
Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani replaces PM Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani.
Qatar's Emir has appointed via decree a new prime minister, according to state media.
MNA/PR
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