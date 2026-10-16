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Oct 16, 2026, 11:42 AM

Russian FM Lavrov to visit Iran next week for mutual talks

Russian FM Lavrov to visit Iran next week for mutual talks

TEHRAN, Oct. 16 (MNA) – Russian Foreign Ministry on Friday announced that Sergey Lavrov will pay a working visit to Tehran on October 19 to meet and hold talks with his Iranian counterpart Seyyed Abbas Araghchi.

Earlier, Foreign Minister Abbas Araghchi had met with his Russian counterpart in Turkmenistan on the sidelines of Commonwealth Independent States (CIS) meeting on October 09.

MNA

News ID 248617

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