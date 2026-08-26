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Aug 26, 2026, 12:13 PM

VIDEO: Hunger crisis in Gaza due to Israeli siege

VIDEO: Hunger crisis in Gaza due to Israeli siege

TEHRAN, Aug. 26 (MNA) – Gaza's hunger crisis reached at a horrific level due to Israeli siege.

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News ID 247253
Morteza Ahmadi Al Hashem

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