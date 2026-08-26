https://en.mehrnews.com/news/247253/ Aug 26, 2026, 12:13 PM News ID 247253 Video Video Aug 26, 2026, 12:13 PM VIDEO: Hunger crisis in Gaza due to Israeli siege TEHRAN, Aug. 26 (MNA) – Gaza's hunger crisis reached at a horrific level due to Israeli siege. Download 2 MB News ID 247253 Morteza Ahmadi Al Hashem کپی شد Related News "Make America hungry again": Ghalibaf to Trump VIDEO: Israeli forces shoot Palestinian children in Gaza Iran mocks US for ‘solving’ domestic hunger problem: FM spox Israeli forces martyr 5 Palestinians, injured dozens in Gaza Israel intensifies S Gaza assault as blockade starves people No chance to grow up: Iran marks day for Gaza’s child victims Tags Gaza Strip war on Gaza Gaza genocide World Hunger Occupied Palestinian Territory
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