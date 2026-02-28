https://en.mehrnews.com/news/242243/ Feb 28, 2026, 5:55 PM News ID 242243 Video Video Feb 28, 2026, 5:55 PM VIDEO: Tehran people condemn Israeli-American attacks TEHRAN, Feb. 28 (MNA) – Iranians pour into the streets in condemnation of the Israeli-US aggression. Download 2 MB News ID 242243 کپی شد Related News Araghchi calls for UNSC meeting amid US-Israeli aggression People in Gorgan condemn US-Israeli aggression against Iran People in Rasht condemn US-Israeli aggression against Iran 14 US bases in region targeted in Iran strikes Tags Iran US Iran war Iran war
