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Jun 20, 2026, 11:34 AM

VIDEO: Massive fire hits ancient South Bushwick Church in NY

VIDEO: Massive fire hits ancient South Bushwick Church in NY

TEHRAN, Jun. 20 (MNA) – Massive fire engulfs 174-year-old South Bushwick Church in Brooklyn, New York.

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News ID 245463
Morteza Ahmadi Al Hashem

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