https://en.mehrnews.com/news/245463/ Jun 20, 2026, 11:34 AM News ID 245463 Video Video Jun 20, 2026, 11:34 AM VIDEO: Massive fire hits ancient South Bushwick Church in NY TEHRAN, Jun. 20 (MNA) – Massive fire engulfs 174-year-old South Bushwick Church in Brooklyn, New York. Download 2 MB News ID 245463 Morteza Ahmadi Al Hashem کپی شد Related News VIDEO: Massive wildfire rips through forests in Spain Air in California turns toxic as huge warehouse fire Massive fire destroys distribution facility in California 12 killed, 9 injured in Johannesburg shooting in S Africa Tags Fire Firefighters Wildfire Catholic Church
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